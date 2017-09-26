Активисты ОНФ разоблачили сговор поставщиков продукции соцучреждениям

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Сговор коммерческих компаний, которые поставляли некачественные продукты в соцучреждения десяти регионов, разоблачили активисты Общероссийского народного фронта.

Как сообщил "ТВ Центр", на заседании ОНФ представили первую часть так называемой "Карты картелей". В неё включены проблемные районы, в которых действовали недобросовестные компании. Больше всего жалоб поступило из Ульяновской и Волгоградской областей. Поставщики заключали крупные контракты на миллиарды рублей. Компании фактически захватили рынок социальных услуг, которые обеспечивали детские сады, школы и больницы продуктами. При этом сама еда была низкого качества и зачастую угрожала здоровью людей.

"Мы передадим все эти материалы в ФАС, есть наработки ещё по пяти регионам. Уверен, что наши активисты совместно с Федеральной антимонопольной службой, Роспотребнадзором, прокуратурой, региональными органами власти смогут эту ситуацию переломить. Картели и сговоры – одна из главных причин отсутствия конкуренции в госзакупках, соответственно не только эффективного расходования бюджетных средств, но ещё и вот этих всех проблем", - заявил координатор проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта.