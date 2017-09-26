ФСБ опровергла установление организатора звонков с угрозами взрыва в России

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ФСБ опровергла сообщения ряда СМИ об установлении организатора звонков с угрозами взрыва в России. Ранее некоторые издания писали о том, что волну так называемого телефонного терроризма организовал боевик ИГ, который является выходцем из Ставропольского края.

ФСБ России опровергла информацию ряда СМИ об установлении организатора звонков с угрозами взрыва в нашей стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"Федеральная служба безопасности данную информацию не распространяла, и она на совести тех изданий, которые ее тиражируют", - заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что спецслужбы установили организатора волны так называемого телефонного терроризма в России. По данным изданий, им оказался 28-летний боевик запрещенной в нашей стране группировки "Исламское государство" Альберт Абрамов, который является выходцем из Ставропольского края.

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