В Китае разблокировали мессенджер WhatsApp

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В Китае заработал WhatsApp после двухдневной блокировки. Перебои в работе мессенджера наблюдались еще с июля. Газета The New York Times блокировку WhatsApp с усилением цензуры в связи с предстоящим съездом Компартии Китая.

Мессенджер WhatsApp возобновил свою работу в Китае после двухдневной блокировки, об этом сообщает газета Financial Times.

Теперь пользователям доступны отправка фотографий и изображений, голосовых сообщений и видеочат. Ранее они работали с перебоями, начиная с июля.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в Китае с воскресенья не работает WhatsApp. Издание связало это с усилением цензуры в связи с предстоящим XIX съездом Компартии, который начнется 18 октября.

В Китае часто блокируется доступ к социальным сетям, которые не подконтрольны правительству. В 2009 году был заблокирован Facebook, затем та же участь постигла и Instagram. Большинство жителей КНР вынуждены пользоваться мессенджером WeChat, который официально передает властям личные данные пользователей.