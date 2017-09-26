В Кремле знают о ДТП с участием Mercedes с номерами "АМР" на Арбате

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Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об аварии с участием иномарки с номерами "АМР" на Новом Арбате, в результате которой погиб сотрудник ДПС. При этом по словам пресс-секретаря российского лидера, изучение деталей этого происшествия не стоит на повестке дня администрации президента.

В Кремле обратили внимание на аварию с участием автомобиля Mercedes с номерами "АМР" на Новом Арбате, в результате которого погиб сотрудник ДПС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, были новости о ДТП на Арбате, наряду с остальными, конечно, на это внимание обращено", - приводит слова Пескова ТАСС.

Он также добавил, что изучение деталей этого происшествия не стоит на повестке дня администрации президента.

Накануне вечером на Новом Арбате водитель Mercedes с номерами правительственной серии "АМР" на выделенной полосе насмерть сбил сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД. В интернете появилась видеозапись данного происшествия. В настоящее время столичная полиция проводит проверку по факту ДТП.

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