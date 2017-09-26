Путин обсуждал курдский референдум с Роухани и Эрдоганом

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Президент России Владимир Путин обсуждал ситуацию вокруг референдума о независимости Иракского Курдистана в ходе телефонных разговоров с главами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Эрдоганом. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российская позиция по территориальной целостности государств не изменилась.

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг референдума о независимости Иракского Курдистана с главами Ирана и Турции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Тема, действительно, затрагивалась в ходе телефонных разговоров. В данном случае позиция России не претерпела каких-либо изменений: мы по- прежнему считаем, что сохранение территориальной и политической целостности государств чрезвычайно важно для поддержания стабильности и безопасности в регионе, и для урегулирования тех критических проблем, которыми этот регионе изобилует", - сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с главами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Эрдоганом. Сообщалось, что центральной темой разговоров была ситуация в Сирии.