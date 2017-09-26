Песков прокомментировал заявление Роскомнадзора о блокировке Facebook

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В Кремле отказались давать оценку работы Facebook в России, однако отметили, что компания обязана соблюдать российское законодательство. Ранее Роскомнадзор пригрозил социальной сети блокировкой, в случае если компания в 2018 году не выполнит российский закон о локализации персональных данных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проккоментировал ситуацию с социальной сетью Facebook в России, передает "Интерфакс".

В Кремле не стали оценивать положительные или негативные моменты работы компании в России, но подчеркнули, что Facebook обязан исполнять российское законодательство.

Ранее Роскомнадзор пригрозил социальной сети Facebook блокировкой, в случае если компания не выполнит российский закон о локализации персональных данных в 2018 году.

С сентября 2015 года в России действуют поправки к закону "О персональных данных", согласно которым каждая российская или зарубежная компания должна собирать, систематизировать и хранить персональные данные россиян.