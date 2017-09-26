Валерий Шанцев ушел в отставку с поста главы Нижегородской области

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Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Глеб Никитин.

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В указе президента говорится, что Шанцев решил уйти с поста главы региона по собственному желанию. Согласно документу, временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области назначен Глеб Никитин.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что Валерий Шанцев покинет пост губернатора Нижегородской области. По данным изданий, это решение было принято на встрече с руководством администрации президента России. В свою очередь, во вторник Путин наградил Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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