Для стартовых домов по программе реновации подобрано 210 площадок

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Для стартовых домов по программе реновации жилищного фонда в Москве подобрано 210 площадок. Такое решение было принято на президиуме столичного правительства. На этих площадках есть готовые и строящиеся дома, участки, занятые парковками и ветхими зданиями, а также пустыри. Уже до 1 октября будут определены кварталы будущего строительства.

Программа реновации набирает обороты. Во вторник в мэрии на заседании президиума правительства Москвы утвердили первые 210 площадок для переселения, сообщил "ТВ Центр".

"Это 210 площадок, расположенных таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания по программе реновации, то есть практически в тех кварталах, где и сегодня проживают граждане. В течение года мы должны продолжить подбор стартовых площадок и подобрать еще как минимум около сотни", - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Этот первый шаг позволит переселить почти 120 тысяч человек в 47 тысяч квартир. И оставить 568 пятиэтажек в прошлом. После этого начнется дальнейшее волновое переселение, которое продлится до 2032 года.

"Безусловно, очень важно, чтобы начало старта было максимально ускорено. Поэтому мы использовали в том числе 12 домов, которые уже построены в рамках других программ, но сейчас будут адаптированы, то есть приведены в соответствие тем стандартам, которые установлены правительством Москвы по отделке и благоустройству", - рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Еще одна тема, которую обсудили сегодня в мэрии – новый статус для шести московских предприятий. Промышленными комплексами теперь признаны крупнейший в России биофармацевтический центр, машиностроительное конструкторское бюро, выполняющее оборонзаказ, предприятие, выпускающее электротехнические изделия для летательных аппаратов, а также компания, специализирующаяся на картонной упаковке, производитель пластмассовых труб и научно-исследовательская организация, которая занимается системами безопасности.

"Экономия для предприятий составит 669 миллионов рублей, которые будут направлены на развитие производств и оборудование", - сказал глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

"Мы выделяем серьезные льготы для этих предприятий – имущественные, земельные. Главным условием предоставления этих льгот является высокий уровень зарплаты. Чтобы рабочие места на этих предприятиях предоставлялись в первую очередь москвичам. Это первое. И второе – чтобы эти предприятия инвестировали в свое развитие", - заявил Собянин.

Также обсуждали льготы для пожилых людей. Сергей Собянин дал поручение главе департамента соцзащиты проработать вопрос, связанный с индексацией льгот московским пенсионерам. На сегодняшний день их в столице около трех миллионов. Причем 600 человек уже даже отметили свои столетние юбилеи. 1 октября в городе будут праздновать День старшего поколения. Встречи, выставки, показы фильмов – тысячи мероприятий пройдут во всех районах. В Храме Христа Спасителя соберут ветеранов войны и труда на праздничный концерт. Соцработники будут приходить с поздравлениями на дом. Они также подготовили для пенсионеров новые программы отдыха, обучения и общения. Об этом будут рассказывать в центрах социального обслуживания в дни открытых дверей, которые состоятся в следующем месяце.

Елизавета Родина. Максим Панкин, Сергей Давидяк и Дина Самохина, "ТВ Центр"