В Никулинском суде начнутся слушания по делу Шакро Молодого

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Никулинский суд Москвы начинает предварительные слушания по уголовному делу в отношении криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой.

По данным следствия, в конце 2015 года произошел конфликт между владелицей столичного ресторана и дизайнером нового интерьера для заведения, сообщил "ТВ Центр". Дизайнеру якобы не заплатили 8 миллионов рублей за проделанную работу, и она попросила помощи у группы криминальных авторитетов, которую и возглавлял Шакро Молодой. Хозяйка ресторана обратилась к адвокатам. Вместо диалога произошла перестрелка, в которой погибли два человека.