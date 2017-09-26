В столице начались экзамены на получение статуса "Московский врач"

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Во вторник столичные медики начали сдавать экзамены на получение нового статуса "Московский врач".

Первыми решились проверить свои знания 30 специалистов общей практики, причём добровольно и бесплатно, отметил "ТВ Центр". Так врачи могут доказать, что их профессиональный уровень выше базовых требований, и получить новый статус "Московский врач", который подразумевает карьерный рост и прибавку к окладу.

"Экзамен трудный, он структурированный, он по своим требованиям очень приближен к зарубежным аналогам. Мы не дублируем и не подменяем ни систему федеральной аккредитации, ни сертификации, ни Институт категорий", - отметил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.