15:06, 26 сентября 2017

В столице начались экзамены на получение статуса "Московский врач"

Теги:  Общество  москва  врач  экзамен  медицина

Во вторник столичные медики начали сдавать экзамены на получение нового статуса "Московский врач".

Первыми решились проверить свои знания 30 специалистов общей практики, причём добровольно и бесплатно, отметил "ТВ Центр". Так врачи могут доказать, что их профессиональный уровень выше базовых требований, и получить новый статус "Московский врач", который подразумевает карьерный рост и прибавку к окладу.

"Экзамен трудный, он структурированный, он по своим требованиям  очень приближен к зарубежным аналогам. Мы не дублируем и не подменяем ни систему федеральной аккредитации, ни сертификации, ни Институт категорий", - отметил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

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