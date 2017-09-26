В Подмосковье задержали поджигателей автобусов

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В Подмосковье задержаны трое приезжих, которых подозревают в поджоге шести автобусов. Полицейские заявляют о пресечении деятельности группировки, члены которой занимались покровительством нелегальных пассажирских перевозок на территории Красногорского района.

За высоким забором двухэтажный особняк, гостевой домик и дорогие автомобили. Эта история словно из 90-х, рассказал "ТВ Центр". Главные фигуранты в Подмосковье приехали с Северного Кавказа и ближнего зарубежья научить местных бомбил работать по их правилам. Только бизнес, ничего личного.

"Установлено, что злоумышленники действовали в составе этнической организованной группы, занимаясь криминальным покровительством лиц, осуществляющих нелегальные пассажирские перевозки на территории Красногорского района. Тем, кто не желал попадать под их криминальное влияние, подозреваемые угрожали поджогами пассажирских автобусов", - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Досталось почему-то перевозчикам легальным. Так, видимо, устраняли неугодных конкурентов. На автомобильной базе в Нахабине под покровом ночи сожгли шесть микроавтобусов. Действовали все вместе: перелезли через забор и облили машины бензином. Как это получилось и сами теперь не могут объяснить. Зато с биографией друг друга хорошо знакомы: кто где родился, а главное, чем занимаются оперативникам рассказали за несколько минут. Сами себя считают, исключительно исполнителями, хоть и грозит теперь им до 5 лет лишения свободы.

Заказчика, загадочного выходца из Армении теперь разыскивают полицейские. Не исключено, что он лишь верхушка преступного айсберга, ведь кроме пассажирских перевозок амбициозные гости из солнечных республик могли претендовать на покровительство чего-то еще.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"