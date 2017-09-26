Симфония для компьютера с оркестром: в Большом театре покажут премьеру для детей

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В Большом расскажут о музыке самым маленьким. На новой сцене главного тетра страны необычные премьеры: дети не только слышат, но и видят, как создаются мелодии. Всё это – в сопровождении симфонического оркестра и компьютерной графики.

Большой театр в новом сезоне подготовил несколько своих премьер для юных зрителей, отметил "ТВ Центр". Такого здесь не было уже давно. На новой сцене в этом году – "Путеводитель по оркестру" Бенджамина Бриттена и "Карнавал животных" Сен-Санса.

Оба эти произведения считаются самыми популярными для обучения детей музыке, и в сценическом воплощении они стали еще более доступны для понимания. О серьезных инструментах на сцене Большого артисты рассказывают очень просто.

Режиссер постановки Алексей Франдетти создал генерацию видео и звука. То есть буквально скрестил оркестр с компьютерной графикой. Микрофоны снимают звуковой сигнал, который трансформируется в зрительный образ и воспроизводится на экране. Такие ассоциации дают возможность для полета фантазии.

"Я опытным путем пытался понять, понятно или не понятно, интересно или неинтересно со своим сыном, которому пять лет. Я ему просто показывал картинки. А ты понимаешь? А ты чувствуешь? Ощущаешь ли ты в этих линиях, как допустим в "Путеводителе по оркестру" эту атмосферу инструмента?", - рассказал режиссер.

У каждого инструмента появляется свой графический образ на экране. И чувствуется душа. Например, контрабас – его голос основательный, но иногда ворчливый.

Все максимально выверено опытным путем. Особенно в "Карнавале животных". Режиссер отталкивался от особенностей современных детей, которых сложно оторвать от планшетов с играми. Поэтому музыкальная фантазия на зоологическую тему здесь становится фантазией визуальной. Алексей Франдетти и сам с удовольствием поиграл и пошутил в этой постановке. Особенно над главными героями.

"Вы знаете, когда позвонил Алексей – есть такая категория ролей, от которых не отказываются, – и вот, когда он позвонил, я конечно, сразу сказал "да", - рассказал актер Московского театра мюзикла Андрей Вальц.

"Мне хочется надеяться, что проект будет нравиться детям и будут ходить на этот спектакль. И надеюсь, что с помощью этой замечательной музыки мы сможем воспитать будущее поколение зрителей Большого театра", - отметил главный дирижер, музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев.

Театрализованная детская экскурсия в мир симфонического оркестра, как назвали эту постановку, начнет свою историю на сцене Большого. Хочется надеяться, что творческий путь спектакля будет счастливым.

Екатерина Гоголева, Евгений Рыбин, Александр Козликин, "ТВ Центр"