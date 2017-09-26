Венгрия намерена блокировать европейскую интеграцию Украины
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Правительство Венгрии решило блокировать в Евросоюзе все инициативы, которые могли бы интегрировать Украину в Европу. Такое решение - ответ Будапешта на подписанный украинским президентом Петром Порошенко закон "Об образовании".
Правительство Венгрии намерено блокировать в Европейском союзе любые инициативы, связанные со сближением Европы и Украины, передает "Интерфакс".
"Украина может забыть об интеграции в Европу. Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС", - заявил глава МИД страны Петер Сиятро.
Такое решение Будапешта – ответ на подписанный накануне президентом Украины Петром Порошенко закон "Об образовании", согласно которому с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.
По мнению властей Венгрии, новый закон нарушает права 150-тысячного венгерского меньшинства в Закарпатье.
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