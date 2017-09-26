Собянин поручил проанализировать эффективность системы социальных льгот и пособий

Теги: Общество собянин пенсионеры праздник москва

В Москве отпразднуют День старшего поколения. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал провести мероприятия по этому случаю не для "галочки". Кроме того, он поручил главе департамента труда и соцзащиты Владимиру Петросяну встретиться с представителями старшего поколения и обсудить вопросы льгот.

На заседании президиума правительства Москвы обсудили празднование Дня старшего поколения, сообщает TVC.ru. О проведении в столице праздника сообщил глава департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Петросян.

"Уважаемые коллеги, 1 октября организацией объединенных наций объявлен День пожилого человека. В Москве мы проводим его как День старшего поколения", - сказал он.

По словам Петросяна, в столице проживает около 3 миллионов пенсионеров, 598 из которых – старше 100 лет. В рамках Дня старшего поколения в Москве пройдет 1350 мероприятий, которые посетят более 200 тысяч пенсионеров и ветеранов.

В октябре Центры соцобслуживания и дома ветеранов проведут дни открытых дверей, в рамках которых познакомят пенсионеров с возможностями для отдыха, обучения и общения в столице.

"Мероприятий запланировано очень много, главное, чтобы эти мероприятия проводились не для "галочки" и не формально, чтобы люди чувствовали, что это их праздник, это сделано для них, а не для того, чтобы отчитаться", - подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Московский мэр поручил руководству департамента труда и соцзащиты провести встречи с представителями старшего поколения и обсудить с ними вопросы индексации льгот.

"К сожалению, высока инфляция, которая была в предыдущие годы, а доходы пенсионеров в реальном исчислении, они не увеличиваются, а, к сожалению, уменьшаются. У нас установлен целый ряд серьезных льгот, которые не установлены в других регионах, но, тем не менее, и жизнь в Москве дороже, чем в других регионах. Поэтому я попрошу вас провести ряд встреч с ветеранами, пенсионерами и посмотреть все-таки в каком объеме и какие льготы нам необходимо в дальнейшем индексировать. Прошу провести эту работу и доложить", - сказал Собянин.