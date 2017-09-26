Кандидатура Шредера утверждена на пост главы совета директоров "Роснефти"
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Правительство России одобрило кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на пост председателя совета директоров "Роснефти". Решение обусловлено тем, что Шредер выступает за стратегическое сотрудничество Европы и России в энергетической сфере.
Правительство утвердило кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на пост председателя совета директоров "Роснефти", передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа.
В постановлении отмечено, что у Шредера есть исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших нефтегазовых компаниях. Кроме того, экс-канцлер выступает за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере.
Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила решение Шредера войти в руководство "Роснефти", напомнив, что компания включена в санкционный список Евросоюза.
Ранее кабмин выдвинул трех кандидатов в совет директоров компании: министра энергетики Александра Новака, помощника президента Андрея Белоусова и главу "Роснефти" Игоря Сечина.
Правительство также предложило четырех кандидатов в качестве независимых директоров: экс-канцлер Германии Герхард Шредер, бывший казначей компании ExxonMobil Дональд Хамфриз, управляющий директор Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.
На данный момент совет директоров возглавляет Белоусов. Внеочередное собрание акционеров "Роснефти", на котором будет избран новый состав совета директоров, запланировано на 29 сентября в Санкт-Петербурге.