Ростуризм обеспечит возврат в Россию всех клиентов "ВИМ-Авиа"

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В ближайшее время Минтранс, Росавиация и Ростуризм обеспечат возврат на родину всех клиентов "ВИМ-Авиа", которые застряли на заграничных курортах из-за проблем компании. По словам замминистра транспорта Валерия Окулова, говорить об угрозе полной остановки полетов авиакомпании пока рано.

Минтранс, Росавиация и Ростуризм в ближайшее время обеспечат возврат на родину всех клиентов "ВИМ-Авиа", которые застряли на заграничных курортах из-за проблем компании. Речь идёт о 40 тысячах человек. Во вторник перевозчик заявил о прекращении чартерных рейсов. Кроме того, остановлена процедура возврата уже купленных билетов, передает "ТВ Центр".

Сводные данные туроператоров говорят о 43 тысячах российских туристов за рубежом. Все они должны были возвращаться на родину рейсами авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Турции, Греции, Италии, Испании и Крита, говорится на сайте ассоциации "Турпомощь".

Как отметил замминистра транспорта Валерий Окулов, говорить об угрозе полной остановки полетов авиакомпании пока рано, передает ТАСС.

Накануне, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха из-за финансовых проблем. На наиболее социально значимых направлениях на Дальний Восток к перевозкам пассажиров "ВИМ-Авиа" могут подключиться другие российские авиакомпании.

Во вторник стало известно, что вся операционная деятельность "ВИМ-Авиа" будет проводиться из аэропорта "Внуково" до тех пор, пока все пассажиры авиакомпании не будут перевезены. В связи с этим все самолеты перебазируются из "Домодедово" во "Внуково".

Кроме того, Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании. В ведомстве узнали, что длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. Министр транспорта Максим Соколов заявлял, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем.