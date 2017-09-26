Даниил Квят отстранен от Гран-при Малайзии "Формулы-1"

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Команда "Формулы-1" Torro Rosso отстранила Даниила Квята от предстоящего Гран-при Малайзии. В пресс-службе команды отметили, что российский гонщик не выступит на ближайшем этапе по ряду причин, в том числе из-за своих ошибок и технических проблем.

Итальянская команда "Формулы-1" Toro Rosso объявила об отстранении российского гонщика Даниила Квята от предстоящего Гран-при Малайзии, который пройдет с 29 сентября по 1 октября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу команды.

"Даниил Квят не смог в этом году реализовать весь свой потенциал", - говорится в сообщении. В Toro Rosso отметили, что российского гонщика отстранили по ряду причин, в том числе из-за технических проблем и ошибок пилота.

В нынешнем сезоне 23-летний Квят набрал четыре очка после 14 гонок. Лучшим результатом российского гонщика в "Формуле-1" является финиш на втором месте на Гран-при Венгрии в 2015 году.