Пенсионерка прятала героин в квартире дома в Чертанове

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Полицейские задержали пенсионерку за хранение наркотиков в квартире дома на юге столицы. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов нашли героин общей массой более 400 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В столичном районе Северное Чертаново полицейские задержали пенсионерку за хранение наркотиков. Об этом сообщает "Русская планета".

В ходе обыска квартиры 65-летней женщины сотрудники полиции нашли вещество неизвестного происхождения. По результатам исследования, им оказался героин общей массой более 400 граммов.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконной торговле наркотиками. В настоящее время пенсионерка находится под стражей.

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