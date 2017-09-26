Пенсионерка прятала героин в квартире дома в Чертанове
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Полицейские задержали пенсионерку за хранение наркотиков в квартире дома на юге столицы. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов нашли героин общей массой более 400 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В столичном районе Северное Чертаново полицейские задержали пенсионерку за хранение наркотиков. Об этом сообщает "Русская планета".
В ходе обыска квартиры 65-летней женщины сотрудники полиции нашли вещество неизвестного происхождения. По результатам исследования, им оказался героин общей массой более 400 граммов.
По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконной торговле наркотиками. В настоящее время пенсионерка находится под стражей.
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