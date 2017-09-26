Частный самолет упал в реку в Костромской области
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Частный легкомоторный самолет во вторник днем упал в реку в Нерехтском районе Костромской области. Пилоту выжить не удалось. Обстоятельства ЧП выясняются.
Частный легкомоторный самолет упал в реку в Костромской области. Пилот погиб, передает "МИР24".
Судно рухнуло в реку Кешка. ЧП произошло в районе дамбы в Нерехтском районе. В МЧС уточнили, что на место происшествия выдвинулись пять единиц техники и 17 спасателей.
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