15:16, 26 сентября 2017

Частный самолет упал в реку в Костромской области

Теги:  мчс  самолет  авиакатастрофа  Происшествие

Частный легкомоторный самолет во вторник днем упал в реку в Нерехтском районе Костромской области. Пилоту выжить не удалось. Обстоятельства ЧП выясняются.

Частный легкомоторный самолет упал в реку в Костромской области. Пилот погиб, передает "МИР24".

Судно рухнуло в реку Кешка. ЧП произошло в районе дамбы в Нерехтском районе. В МЧС уточнили, что на место происшествия выдвинулись пять единиц техники и 17 спасателей.

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