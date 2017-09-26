Следственный комитет вызвал на допрос всех актеров "Гоголь-центра"

Теги: Уголовное дело театр актер скр москва допрос серебренников

Актеры московского театра "Гоголь-центр" получили повестки о вызове на допрос в Следственный комитет. Ведомство расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, фигурантами которого являются художественный руководитель театра Кирилл Серебренников и бывший директор учреждения Алексей Малобродский.

Все актеры московского театра "Гоголь-центр" получили повестки о вызове на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщает Газета.Ru.

"Поступило большое количество повесток на допрос в Следственный комитет. В течение двух-трех дней актеры должны будут явиться в СК", - заявили в пресс-службе "Гоголь-центра". Ранее о вызове актеров на допрос написал в Facebook поэт Игорь Иртеньев, отец актрисы театра Яны Иртеньевой.

Следователи расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, фигурантами которого, в частности, являются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников и бывший директор театра Алексей Малобродский.

Читайте также:

Лавров рассказал главе МИД Франции о ситуации с Серебренниковым

Власти Москвы не планируют разрывать контракт с Серебренниковым

Суд оставил в СИЗО экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского

Путин прокомментировал дело Сереберенникова

Письмо Серебренникова Айдингеру оказалось розыгрышем пранкеров