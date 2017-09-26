Следственный комитет вызвал на допрос всех актеров "Гоголь-центра"
Теги: Уголовное дело театр актер скр москва допрос серебренников
Актеры московского театра "Гоголь-центр" получили повестки о вызове на допрос в Следственный комитет. Ведомство расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, фигурантами которого являются художественный руководитель театра Кирилл Серебренников и бывший директор учреждения Алексей Малобродский.
Все актеры московского театра "Гоголь-центр" получили повестки о вызове на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщает Газета.Ru.
"Поступило большое количество повесток на допрос в Следственный комитет. В течение двух-трех дней актеры должны будут явиться в СК", - заявили в пресс-службе "Гоголь-центра". Ранее о вызове актеров на допрос написал в Facebook поэт Игорь Иртеньев, отец актрисы театра Яны Иртеньевой.
Следователи расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, фигурантами которого, в частности, являются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников и бывший директор театра Алексей Малобродский.
Читайте также:
Лавров рассказал главе МИД Франции о ситуации с Серебренниковым
Власти Москвы не планируют разрывать контракт с Серебренниковым
Суд оставил в СИЗО экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского
Путин прокомментировал дело Сереберенникова
Письмо Серебренникова Айдингеру оказалось розыгрышем пранкеров
Новости по теме Дело Серебренникова
-
08 сентября 2017
Лавров рассказал главе МИД Франции о ситуации с Серебренниковым
-
08 сентября 2017
Власти Москвы не планируют разрывать контракт с Серебренниковым
-
06 сентября 2017
Суд оставил в СИЗО экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского
-
05 сентября 2017
Путин прокомментировал дело Сереберенникова