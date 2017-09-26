В Канаде медведи прислушались к просьбе уйти со двора. Видео
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К канадцу Джордану Коуту во двор забрели медведь с двумя медвежатами. Встречу с дикими зверями канадец снял на видео, в котором вежливо уговорил диких животных уйти с участка. Животные "прислушались" к нему и ушли.
В интернете набирает популярность видео, где житель Канады Джордан Коут вежливо попросил медведя с двумя медвежатами уйти с его двора. Ролик автор разместил в Facebook.
"Ребята, я бы хотел, чтобы вы ушли. Ладно?", - попросил Коут медведей, на что они обернулись и ушли прочь.
"Надеюсь, вам понравился мой двор. Желаю хорошо провести день!", - добавил он вдогонку.
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