В Канаде медведи прислушались к просьбе уйти со двора. Видео

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К канадцу Джордану Коуту во двор забрели медведь с двумя медвежатами. Встречу с дикими зверями канадец снял на видео, в котором вежливо уговорил диких животных уйти с участка. Животные "прислушались" к нему и ушли.

В интернете набирает популярность видео, где житель Канады Джордан Коут вежливо попросил медведя с двумя медвежатами уйти с его двора. Ролик автор разместил в Facebook.

"Ребята, я бы хотел, чтобы вы ушли. Ладно?", - попросил Коут медведей, на что они обернулись и ушли прочь.

"Надеюсь, вам понравился мой двор. Желаю хорошо провести день!", - добавил он вдогонку.

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