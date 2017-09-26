Умерла звезда сериала "Возвращение Мухтара"

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В возрасте 37 лет умерла главная героиня телесериала "Возвращение Мухтара" Наталья Юнникова. По данным различных СМИ, несколько дней назад актриса оступилась у себя дома и ударилась головой, после чего ее доставили в больницу.

Главная героиня телесериала "Возвращение Мухтара" Наталья Юнникова скончалась в возрасте 37 лет. Об этом сообщает Газета.ru.

По данным различных СМИ, несколько дней назад актриса оступилась у себя дома и ударилась головой. Впоследствии ее доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг. В реанимации врачи ввели Юнникову в состояние искусственной комы, однако во вторник утром она умерла.

Наталья Юнникова стала известна благодаря роли Василисы Михайловны в сериале "Возвращение Мухтара". Кроме того, она сыграла в таких популярных проектах, как "Кухня", "Огни большого города" и "Диверсант 2".