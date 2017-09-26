В метро Лондона произошел небольшой взрыв

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Несколько человек пострадали в результате небольшого взрыва в лондонском метро. На станции "Тауэр хилл" загорелось перегревшееся устройство для подзарядки мобильного телефона. По мнению полиции, инцидент не является терактом.

Небольшой взрыв произошел в метро Лондона на станции "Тауэр хилл". В результате у людей началась паника, передает "Интерфакс" со ссылкой The Independent.

В британской транспортной полиции сообщили, что в вагоне загорелось перегревшееся устройство для подзарядки мобильного телефона. Из-за взрыва пострадали пять человек. Среди них женщины и дети.

На станции была проведена эвакуация. При этом в местной полиции утверждают, что инцидент не вызывает у правоохранителей подозрений.