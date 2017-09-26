Вице-премьер Козак не исключил новых отставок губернаторов

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Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак не исключил новых отставок губернаторов в стране. По его словам, в настоящее время проводится оценка эффективности работы исполнительной власти в регионах, и по ее итогам может быть принят ряд кадровых решений.

В России еще несколько губернаторов могут уйти в отставку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства России Дмитрия Козака.

"Прежде всего руководители регионов принимают решения о том, продолжать ли им работать или досрочно прекращать полномочия. Назначение исполняющих обязанности руководителей регионов - это исключительно прерогатива президента. Идет оценка эффективности работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и вероятнее всего, в результате этой оценки к таким выводам руководители регионов могут прийти. Я думаю, их будет несколько", - сказал он, не назвав конкретных регионов.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставки главы Нижегородской области Валерия Шанцева, а также губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Издание "Коммерсант" сообщало, что в ряде российских регионов грядут отставки губернаторов. В частности, упоминались Нижегородская, Самарская области, Алтайский, Красноярский края и один или два региона Северного Кавказа.

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