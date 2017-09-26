Число жертв землетрясения в Мексике превысило 330 человек

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Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 331 человека. При этом в настоящее время в больницах остаются около 400 пострадавших. Порядка 60 из них находятся в тяжелом состоянии.

Количество погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 331 человека. Об этом сообщил национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.

"Всего 331 погибший: 192 в городе Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал Пуэнте на своей странице в Twitter.

По данным местных СМИ, в настоящее время в больницах остаются около 400 пострадавших. Порядка 60 из них находятся в тяжелом состоянии.

19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков находился в 12 километрах к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан. Очаг залегал на глубине 57 километров. За первым землетрясением последовали десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.

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