Число жертв землетрясения в Мексике превысило 330 человек
Теги: землетрясение мексика жертвы Стихия
Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 331 человека. При этом в настоящее время в больницах остаются около 400 пострадавших. Порядка 60 из них находятся в тяжелом состоянии.
Количество погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 331 человека. Об этом сообщил национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте.
���� #Actualización ⚡TOTAL 331 fallecidos por #Sismo 19/09/17#CDMX: 192#Morelos: 74#Puebla: 45#Edoméx: 13#Guerrero: 6#Oaxaca: 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 26 сентября 2017 г.
"Всего 331 погибший: 192 в городе Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал Пуэнте на своей странице в Twitter.
По данным местных СМИ, в настоящее время в больницах остаются около 400 пострадавших. Порядка 60 из них находятся в тяжелом состоянии.
19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков находился в 12 километрах к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан. Очаг залегал на глубине 57 километров. За первым землетрясением последовали десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.
Читайте также:
Число жертв землетрясения в Мексике достигло 325 человек
Два землетрясения произошли в Мексике 23 сентября