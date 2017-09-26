Пассажиров "ВИМ-Авиа" перевезут семь российских авиакомпаний

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В "ВИМ-Авиа" будет введено внешнее управление из представителей аэропорта "Внуково" и других авиакомпаний. Внутри страны пассажиров перевезут семь российских компаний. Туристов из других стран туроператоры начали вывозить за своей счет.

Семь российских авиакомпания помогут перевести пассажиров "ВИМ-Авиа". Как сообщили в Росавиации, рейсы внутри страны выполнят "Уральские авиалинии", iFy, Red Wings, "Нордстар", "Икар", "Северный ветер" и "Якутия".

Для компенсации затрат этим перевозчикам из бюджета выделят около 200 миллионов рублей.

Из-за рубежа пассажиров чартеров "ВИМ-Авиа" будут вывозить за счет внебюджетных источников, пишет РИА Новости. В Росавиации также сообщили, что внешнее управление в компании будет сформировано из представителей аэропорта "Внуково" и других авиакомпаний.

Всего, по данным Ростуризма, "ВИМ-Авиа" продала пассажирам более 196 тысяч билетов до октября 2017 года.

Накануне "ВИМ-Авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров к местам отдыха из-за финансовых проблем.