Российские бомбардировщики нанесли удары по объектам террористов в Сирии

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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Взлетев с аэродрома "Энгельс" в России, бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака, уточнил он.

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам запрещенных в России группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии, передает РИА Новости.

"В 12 часов 6 минут стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС нанесли удары крылатыми ракетами по объектам международных террористических группировок в Сирии", - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Взлетев с аэродрома "Энгельс" в России, бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака. "В воздушном пространстве Сирии экипажи стратегических ракетоносцев выполнили пуски крылатых ракет Х-101 по вскрытым разведкой наиболее важным объектам ИГ и "ан-Нусры" в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб", - добавил он.

При выполнение боевой задачи российские стратегические бомбардировщики ТУ-95 успешно преодолели расстояние около семи тысяч километров, выполнив по одной дозаправке в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78.

"Внезапными ударами уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей", - заявил Конашенков.

Он отметил, что истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30 и Су-35 с аэродрома "Хмеймим".

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