В Петербурге неизвестные "заминировали" 13 отелей

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Неизвестные сообщили о минировании 13 отелей во вторник в центре Санкт-Петербурга. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась. В настоящее время полиция ищет телефонных террористов.

В центре Санкт-Петербурга во вторник "заминировали" 13 отелей. Информация поступила от неизвестных по телефону. Полиция проверила здания, однако не нашла "ничего опасного".

"Принимаются меры к установлению лиц, совершивших эти звонки", - сообщили ТАСС в МВД по региону.

C 10 сентября по всей России проводят массовые эвакуации людей из торговых центров, кинотеатров, университетов и административных зданий. Причиной являются анонимные телефонные звонки о якобы заложенных бомбах. При этом ни одного взрывного устройства найдено не было.

Волна анонимных телефонных звонков о минировании крупных объектов охватила и Петербург. 14 сентября поступил 31 звонок об угрозах взрывов зданий. Полицейским удалось задержать двоих подозреваемых в телефонном терроризме.

По данным "Интерфакса", к телефонным звонкам о заложенных бомбах может быть причастен 27-летний житель Ставропольского края. Предварительно, подозреваемый окончил техникум связи, а затем уехал в Сирию.

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