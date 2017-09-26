Мужчина сжег соборную мечеть в Швеции

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В Швеции неизвестный поджог соборную мечеть. В результате возгорания огонь охватил практически все здание, а затем у него рухнула крыша. По подозрению в поджоге задержан 20-летний мужчина.

В шведском городе Эребру полицейские задержали 20-летнего мужчину по подозрению в поджоге соборной мечети. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в ночь на вторник. После поджога, огонь охватил практически все здание. Впоследствии рухнула крыша мечети. Приехавшие на место происшествия пожарные сумели остановить распространение огня на соседние здания. Данных о жертвах и пострадавших нет.

В свою очередь, глава наблюдательного совета мечети Джамал Ламхамди заявил, что ранее в адрес руководства здания поступали различного рода угрозы.

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