Росгвардия планирует ввести лицензию на продажу пневматического оружия
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Росгвардия прорабатывает проект о введении лицензирования на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля. Вопрос о корректировке законодательства об оружии прорабатывается с целью исключения повторения инцидентов, подобных случаю в Ивантеевке.
Росгвардия прорабатывает проект о введении лицензирования на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля, передает ТАСС.
В настоящее время без лицензии оружие мощностью до 3,5 джоуля могут купить даже несовершеннолетние, а до 7,5 джоуля – совершеннолетние.
Как пояснили агентству в Росгвардии, вопрос о корректировке законодательства об оружии прорабатывается с целью исключения повторения инцидентов, подобных случаю в Ивантеевке.
5 сентября 15-летний ученик девятого класса школы в подмосковной Ивантеевке во время урока информатики напал на учительницу, затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека.
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