Савченко пострадала в ДТП на Украине

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Надежда Савченко попала в аварию на автодороге Н-14 на Украине. В салоне машины также находились ее сестра Вера и помощник народного депутата Татьяна Проторченко. В результате ДТП Надежда Савченко получила ушиб грудной клетки и шейного позвонка.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко попала в аварию. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"В 5 часов утра я с сестрой Савченко Верой и помощником народного депутата Проторченко Татьяной, когда ехали по трассе Н-14, въехали посреди дороги в ямы глубиной до капота легкового автомобиля", - отметила Савченко.

Депутат подчеркнула, что в результате ДТП она получила ушиб грудной клетки и шейного позвонка, а ее помощник – травму головы с глубоким рассечением. По словам Савченко, данная трасса находится в ужасном состоянии, хотя она является основной связующей дорогой между Кировоградской и Николаевской областями.

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