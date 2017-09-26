Путин уволил главу Россотрудничества и главкома ВКС
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Президент России Владимир Путин уволил главу Россотрудничества Любовь Глебову. Об этом говорится в указе главы государства. Кроме того, он освободил от должности и уволил с военной службы генерал-полковника Виктора Бондарева.
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Любовь Глебову от должности главы Россотрудничества. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, Путин освободил от должности и уволил с военной службы главкома ВКС России генерал-полковника Виктора Бондарева.
"Освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы генерал-полковника Бондарева Виктора Николаевича, главнокомандующего Воздушно-космическими силами", - говорится в тексте указа.
Этим же указом освобожден от занимаемой должности заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов.
Ранее СМИ писали, что главкомом ВКС вместо Бондарева, который уходит в Совфед, станет командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.
Бондарев, как сообщалось, возглавит в Совфеде комитет по обороне и безопасности. Решение об этом может быть принято на заседании 27 сентября.
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