Путин уволил главу Россотрудничества и главкома ВКС

Теги: Политика путин президент увольнение отставка военный

Президент России Владимир Путин уволил главу Россотрудничества Любовь Глебову. Об этом говорится в указе главы государства. Кроме того, он освободил от должности и уволил с военной службы генерал-полковника Виктора Бондарева.

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Любовь Глебову от должности главы Россотрудничества. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, Путин освободил от должности и уволил с военной службы главкома ВКС России генерал-полковника Виктора Бондарева.

"Освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы генерал-полковника Бондарева Виктора Николаевича, главнокомандующего Воздушно-космическими силами", - говорится в тексте указа.

Этим же указом освобожден от занимаемой должности заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов.

Ранее СМИ писали, что главкомом ВКС вместо Бондарева, который уходит в Совфед, станет командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Бондарев, как сообщалось, возглавит в Совфеде комитет по обороне и безопасности. Решение об этом может быть принято на заседании 27 сентября.

Читайте также:

Валерий Шанцев ушел в отставку с поста главы Нижегородской области

Путин наградил Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством"