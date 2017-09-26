Видео ударов ВКС России по объектам террористов в Сирии
Теги: сирия минобороны видео Сирийский конфликт авиация вкс
Минобороны опубликовало видео ударов российских ВКС по объектам группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии. В результате атаки были уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов.
Минобороны опубликовало видео ударов стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС по объектам запрещенных в России группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии. Об этом сообщает TVC.ru.
По данным ведомства, взлетев с аэродрома "Энгельс" в России, бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака. Затем в воздушном пространстве Сирии экипажи Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет Х-101 по наиболее важным объектам ИГ и "ан-Нусры" в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.
В результате атаки были уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов.
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