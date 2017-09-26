Физик Александр Сергеев избран президентом РАН

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Новым президентом Российской академии наук избран директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев. Выборы прошли в два тура. Сергеев набрал 1045 голосов, его соперник академик Роберт Нигматулин — 412.

Президентом Российской академии наук избран академик Александр Сергеев. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Сергеев занимает пост директора Института прикладной физики РАН.

Сергеев по итогам голосования набрал 1045 голосов, академик Роберт Нигматулин — 412. Выборы прошли в два тура.

Александр Сергеев родился 2 августа 1955 года в Горьковской области. Окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета имени Лобачевского по специальности "радиофизика". В 1982 году в Институте прикладной физики АН СССР защитил диссертацию кандидата физико-математических наук по теме "Самовоздействие и трансформация интенсивных электромагнитных волн в магнитоактивной плазме". В 2003 году был избран членом-корреспондентом РАН. С 2016-го — академик РАН.

С 2015 года занимает пост директора Института прикладной физики РАН. Как пишет ТАСС, под его руководством в ИПФ был создан самый мощный в России петаваттный лазерный комплекс. Автор и соавтор более 350 научных работ.