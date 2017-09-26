США пригрозили разорвать Договор об открытом небе с Россией

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США выступают за соблюдение баланса в рамках Договора по открытому небу и считают, что Россия его не соблюдает. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что в договоре нет необходимости в случае, "если Россия не станет выполнять его положения".

США заинтересованы в сохранении Договора об открытом небе с Россией, однако в Пентагоне считают, что Москва нарушает его положения. Об этом сообщает ТАСС.

При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд считает, что в договоре нет необходимости в случае, "если Россия не станет выполнять его положения".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти намерены объявить о введении ограничений на полеты военных самолетов России над территорией США.

Вашингтон якобы принял такое решение из-за ограничений, которые Россия ввела на полеты над Калининградской областью. Как пишет издание, в ответ США могут ограничить наблюдательные полеты над Аляской.

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