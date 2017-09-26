Росавиация приостановит сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа"

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Господдержка компании "ВИМ-Авиа" не имеет смысла, поскольку перевозчик практически прекратил свою работу. Такое мнение высказал глава Минтранса Максим Соколов. Сейчас ведомство совместно с Ростуризмом и Росавиацией решает вопрос о перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа". После того как компания официально заявила об отмене чартерных полетов около ста тысяч её пассажиров застряли в аэропортах по всему миру.

"Позор "ВИМ-Авиа", — скандирует толпа пассажиров, застрявших в турецкой Анталии. Залы ожидания битком. Люди спят прямо на полу, расстелив пляжные полотенца и надувные матрацы. С чемоданами и детьми на руках. Людям до сих пор не предоставили ни гостиниц, ни горячего питания, передает "ТВ Центр".

Та же картина и в аэропорту "Домодедово". На табло напротив рейсов "ВИМ-Авиа" уже привычное – "Отменен". У стоек авиакомпании - обманутые пассажиры, которых никто даже не удосужился покормить.

Массовые проблемы с вылетами у "ВИМ-Авиа" начались еще в начале мая. Потом было некое затишье, и новый всплеск в конце сентября. Только с 20 по 23 число задержали около двух десятков рейсов. Причина была в том, что авиаперевозчик своевременно не оплачивал топливо. Аэропорт "Домодедово" какое-то время заправлял самолеты в долг, но когда сумма задолженности уже перевалила за 500 миллионов обслуживание данной авиакомпании было приостановлено. В итоге авиапарк "ВИМ-Авиа" оказался обеспечен топливом лишь до 25 сентября. Но в руководстве компании по-прежнему уверяли, что все в порядке.

"Временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. В ближайшее время расписание рейсов нормализуется", - обещали в компании.

А вот что руководство "ВИМ-Авиа" говорит сейчас, фактически спустя всего три дня после публикации прежнего сообщения:

"От лица всей авиакомпании приношу извинения всем пассажирам задержанных рейсов. К сожалению, вынужден констатировать, что в авиакомпании "ВИМ-Авиа" сложилась сложная экономическая ситуация. Оборотные средства закончились и финансирование заморожено. В аэропортах обслуживание приостановлено", - заявил совладелец авиакомпании Рашид Мурсекаев.

Все это время в контролирующие органы "ВИМ-Авиа" продолжала предоставлять отчетность, согласно которой дела у нее шли хорошо. Массовая продажа билетов на рейсы не прекращалась. И это несмотря на то, что руководство авиаперевозчика, как выяснил Следственный комитет, прекрасно понимало, что выполнить свои обязательства перед пассажирами уже точно не сможет.

"Следствием установлено, что не позднее 22 сентября 2017 года у должностных лиц указанной авиакомпании возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере", - сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

Речь идет о сумме в более чем миллион рублей и двухстах тысячах пассажиров. Это и те, кто не смог улететь вообще, и те, кто улетел, а теперь не может вернуться домой, в том числе из-за границы. Среди них и люди, которые сами покупали билеты, и пассажиры, приобретавшие организованные туры.

Ряд туроператоров уже начал вывозить туристов за свой счет. Еще ряд - оплачивает отели своим клиентам, ожидая разрешения ситуации, из которой наметился выход. Во-первых, людей будут вывозить все-таки самолетами "ВИМ-Авиа". Деньги на это уже нашли. Плюс ко всему, некоторые иностранные авиакомпании выразили желание помочь. Сейчас Росавиация разрабатывает специальный график. Так что с датами вылетов пока непонятно. Что касается внутренних рейсов, тут ситуация тоже вроде бы прояснилась.

Пассажирам "ВИМ-Авиа", застрявшим в российских аэропортах, чтобы улететь, необходимо обращаться на стойки авиакомпаний "Уральские авиалинии", iFy, Red Wings, "Нордстар", "Икар", "Северный ветер" и "Якутия". На решение проблемы, по данным Росавицации, потребуется около двух недель. Тем же, у кого только запланирован вылет данной авиакомпанией, например, на октябрь, уже стоит обращаться в суд. Потому как улететь они уже точно никуда не смогут. Как заявил глава Минтранса Максим Соколов - никакой господдержки "ВИМ-Авиа" не будет, поскольку в этом нет смысла. Так что данный авиаперевозчик, скорее всего, перестанет существовать.

Александр Панюшкин, Анна Пешехонова, Александра Сергамасова и Николай Жуков. "ТВ Центр", Москва.