В Москве задержали вербовщиков "Исламского государства"
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В Москве задержана группа вербовщиков запрещенной группировки "Исламское государство". Все они - выходцы из Центральной Азии.
Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность вербовщиков запрещенного "Исламского государства". Об этом сообщает "ТВ Центр".
Преступная группировка работала в Москве и области, ее участники занимались пропагандой экстремистской идеологии и сбором средств для финансирования боевиков. Все они - выходцы из Центральной Азии.
В ходе рейда были задержаны 12 человек.