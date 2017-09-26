Танк столкнулся с поездом в Швеции

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Танк столкнулся с поездом недалеко от шведского города Труса. В результате аварии пострадали трое членов экипажа боевой машины, а также машинист железнодорожного состава.

Задействованный в учениях "Аврора-2017" танк столкнулся с пассажирским поездом недалеко от шведского города Труса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В результате аварии пострадали трое членов экипажа танка, а также машинист поезда. По данным полиции, боевая машина принимала участие в международных военных маневрах "Аврора-2017", которые проходят в шведской провинции Седерманланд.

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