Танк столкнулся с поездом в Швеции
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Танк столкнулся с поездом недалеко от шведского города Труса. В результате аварии пострадали трое членов экипажа боевой машины, а также машинист железнодорожного состава.
Задействованный в учениях "Аврора-2017" танк столкнулся с пассажирским поездом недалеко от шведского города Труса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В результате аварии пострадали трое членов экипажа танка, а также машинист поезда. По данным полиции, боевая машина принимала участие в международных военных маневрах "Аврора-2017", которые проходят в шведской провинции Седерманланд.
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