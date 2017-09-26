Старшему следователю СКР дали 8 лет колонии за взятку в 100 тысяч долларов

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Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 37-летнего бывшего старшего следователя по особо важным делам СКР Александра Сорокина за взятку в размере 100 тысяч долларов. В 2016 году он потребовал от свидетеля по находящемуся в производстве уголовному делу деньги за вынесение в его интересах ряда процессуальных решений.

Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима 37-летнего бывшего старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК России Александра Сорокина, передает "Интерфакс".

"Приговором суда Сорокин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В 2016 году Сорокин потребовал от свидетеля по находящемуся в производстве уголовному делу 100 тысяч долларов за вынесение в его интересах ряда процессуальных решений. Экс-следователя задержали 1 декабря при получении части взятки (в размере 50 тысяч долларов). Позднее он полностью признал свою вину.

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