В Испании сообщили о задержании главаря Солнцевской ОПГ

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В Испании задержали девятерых предполагаемых мафиози. В частности, один из них - участник Солнцевской ОПГ, утверждают испанские следователи. Предполагается, что все задержанные связаны с "русской мафией".

Сотрудники сил безопасности Испании сообщили о задержании девяти человек, которые связаны с "русской мафией", передает "Интерфакс" со ссылкой местные СМИ.

Эти люди подозреваются в отмывании денег, а также принадлежности к организованным преступным группировкам. В частности, один из них - Арнольд Тамм (Спиваковский) - является одним из главарей Солнцевской ОПГ, утверждают испанские следователи.

Задержание произошло во вторник в провинции Малага. В рамках операции следователи провели обыски в офисах футбольного клуба в Марбелье, а также в ряде местных компаний.

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