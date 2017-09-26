C полигона "Капустин Яр" произведен пуск баллистической ракеты "Тополь"

Теги: минобороны полигон ракета Армия

В Минобороны сообщили об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. По данным ведомства, она успешно поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

Российские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Об этом TVC.ru сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан)", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в ходе испытания получены различные экспериментальные данные, которые в будущем будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими российских баллистических ракет.

Читайте также:

Иран провел испытания новой баллистической ракеты

Сеул запустил баллистические ракеты в ответ на пуск со стороны КНДР

КНДР снова запустила ракету в сторону Японии