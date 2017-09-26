ФОМС счел необоснованным отчет Счетной палаты о растрате средств фонда
Теги: счетная палата Экономика страхование медицина
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования считает опубликованный Счетной палатой отчет о неправомерно растраченных средствах на обучение сотрудников необоснованным. Документ не имеет под собой нормативно-правового основания, сообщили в пресс-службе ФОМС.
Отчет Счетной палаты о неправомерно растраченных средствах на обучение сотрудников Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) не имеет под собой нормативно-правового основания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.
"Выводы в данном документе не имеют под собой нормативно-правового основания, поскольку не содержат ни одного указания на нарушенные пункты законодательства, а основаны исключительно на домыслах", - говорится в сообщении ФОМС.
Одним из основных нарушений аудиторы посчитали изучение сотрудниками фонда социального страхования в ходе повышения квалификации в одном из лицензированных международных институтов. В ФОМС уверены, что медицинское страхование неразрывно связано со страхованием социальным.
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