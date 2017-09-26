Комитет Сената США поддержал назначение Хантсмана послом в России

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Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в Москве. Ранее Россия выдала агреман на это назначение. Теперь Хантсмана должен будет утвердить весь состав Сената США.

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в Москве, передает ТАСС.

Старший демократ комитета Бен Кардин заявил, что Хантсман намерен "отстаивать американские ценности" в отношениях с Россией. "Надеюсь, мы отправим его в Москву как можно скорее", - резюмировал сенатор.

Президент США Дональд Трамп в марте предложил Джону Хантсману занять должность посла США в России, тот ответил согласием. 20 июля Белый дом объявил о внесении кандидатуры Хантсмана на утверждение Сената. За день до этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва выдала агреман на это назначение. Теперь Хантсмана должен будет утвердить весь состав Сената США.

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