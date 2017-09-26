В Иране завели уголовное дело на Павла Дурова
Теги: Уголовное дело иран дуров терроризм иг
Власти Ирана завели уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Дело было заведено в связи с популярностью Telegram среди членов запрещенной в России группировки "Исламское государство".
Власти Ирана завели уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова, передает РИА Новости.
Дело было заведено в связи с популярностью Telegram среди членов запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ). Еще одной причиной стало использование мессенджера с целью торговли людьми и наркоторговли, а также для распространения детской порнографии.
"Сеть Telegram, помимо предоставления услуг террористам, в том числе ИГ, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми", - цитирует агентство ISNA прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади.
Читайте также:
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора