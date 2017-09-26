В Иране завели уголовное дело на Павла Дурова

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Власти Ирана завели уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Дело было заведено в связи с популярностью Telegram среди членов запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Власти Ирана завели уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова, передает РИА Новости.

Дело было заведено в связи с популярностью Telegram среди членов запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ). Еще одной причиной стало использование мессенджера с целью торговли людьми и наркоторговли, а также для распространения детской порнографии.

"Сеть Telegram, помимо предоставления услуг террористам, в том числе ИГ, предоставляет услуги по контрабанде наркотиков и торговле людьми", - цитирует агентство ISNA прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади.

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