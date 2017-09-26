США ввели очередные санкции против КНДР
Вашингтон ввел новые санкции против КНДР. Под ограничения попали восемь северокорейских банков и 26 сотрудников, представляющих их интересы в разных странах.
США ввели очередные санкции против Северной Кореи, пишет РИА Новости. Как сообщили в Минфине страны, ограничительные меры коснулись восьми банков КНДР и 26 лиц, представляющих их в разных странах.
Под санкции попали Agricultural Development Bank, Cheil Credit Bank, Hana Banking Corporation Ltd, International Industrial Development Bank, Jinmyong Joint Bank, Jinsong Joint Bank, Koryo Commercial Bank Ltd и Ryugyong Commercial Bank.
Введение санкций связано с реализацией Пхеньяном ракетной и ядерной программ в нарушение санкций Совета безопасности ООН.
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