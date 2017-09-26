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За независимость Курдистана проголосовали 91,83% избирателей из 3,4 миллиона человек. Об этом сообщили в Высшей независимой избирательной комиссии. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова защищать территориальную целостность Ирака, если такой запрос поступит от Багдада.

На референдуме по вопросу независимости Иракского Курдистана "за" проголосовали 91,83% избирателей. Предварительные данные подсчета 3,4 миллиона голосов избирателей сообщили агентству РИА Новости в Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана.

В комиссии отметили, что очень высокий процент - свыше 90% - показали курдские районы в провинции Киркук (спорной с Багдадом), а также езидский район Синджар и христианские районы в провинции Найнава. Самый низкий процент "за" - около 51% - в городе Сулеймания.

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани в эфире телеканала "Рудау" уже поздравил курдов с победой на референдуме. "Нас ожидают трудности, но вместе мы сможем их преодолеть, уверен, нас ждет светлое будущее", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова защищать территориальную целостность Ирака в случае, если такой запрос поступит от Багдада. По его словам, для Анкары в первую очередь важна позиция Ирака.

Как позже сообщил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, власти отвергают силовое решение проблемы в отношениях между центральными властями в Багдаде и автономией Иракский Курдистан. Вместе с тем, отметил он, что Багдад не намерен обращать внимание на результаты плебисцита.

Курдистан имеет статус широкой автономии, который юридически закреплен в конституции Ирака. Несмотря на это, Багдад выступает против отделения курдов, поскольку на их территориях добывают около 60% всей иракской нефти. Протест референдуму выразили Турция и Иран, где также проживает внушительное количество курдов.

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