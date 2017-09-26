Прокуратура занялась оскорбительной вывеской на магазине Стерлигова

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Нецензурное ругательство, созвучное медицинскому термину, стало причиной скандала в Перми и разногласий между прокуратурой и полицией. Известный своей эпатажностью бизнесмен Герман Стерлигов украсил магазин табличкой, запрещающей вход лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Написанное в оригинале более краткое слово, как и сам запрет, возмутили жителей. Полиция в нём криминала не нашла. В прокуратуре рассудили иначе.

Кому конкретно здесь не рады, становится понятно, глядя на табличку. Мало того, что написано с ошибкой, так еще и покупателей за живое задело, передает "ТВ Центр". И ведь не тех самых, а вполне себе пристойных, правда, женщин. Обратились в полицию и получили ответ: слово не бранное, а литературное.

"В рамках литературной нормы существует такое слово как "педераст". Это термин из области психологии и сексологии. Он обозначает человека мужского пола, который обладает определенной ориентацией, которую принято называть девиантной, отклоняющейся и нетрадиционной", - говорит кандидат филологических наук, литературовед Павел Бородин.

Табличку оставили на месте, а полицейские еще и похвалу от владельца магазина получили. Правильные, мол, ребята в органах работают, в отличие от журналистов, которые надпись на фото заштриховали, чтобы общественность не гневить.

"У нас просто запрещен вход для них в наш магазин, и это естественно, потому что мы - христиане и не хотим видеть у себя всех этих врагов божьих. Поэтому у нас таблички. Поэтому мы и говорим: господи, мы презираем их, мы гнушаемся ими, мы не хотим их видеть у нас. Вот у нас таблички, чтобы не попасть тоже под раздачу", - сказал предприниматель Герман Стерлигов.

Спасаясь от кары небесной, Стерлигов рискует попасть под меч закона. Ситуацией заинтересовалась пермская прокуратура. Уполномоченная по правам человека в регионе работой полиции не довольна, да и заявительницу доводы филологов не убедили.

"Реакция правоохранительных органов, на мой взгляд, была неадекватной. Мне кажется, с точки зрения отношения к людям, оно нарушает принципы этики", - уверена уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.

Сознательные граждане жалуются в Москве. В Санкт-Петербурге уже закрыли одну из хлебных лавок, якобы нерентабельна. В другом магазине Северной столицы табличка бумажная, написана от руки. Деревянную украли. Кто это сделал, единомышленники или недруги, затрудняются ответить. В Воронеже надпись заменили на якобы более благозвучную: "Содомитам вход запрещен".

Магазины Германа Стерлигова есть по всей стране и практически в каждом не только свежие продукты, но и знаменитая табличка на входе. На Тверской она то появляется, то исчезает, но вот вопросы остаются. Например, как правильного покупателя отличить от неправильного.

Очень просто, рассказывает дядя Саша. У Стерлигова он работает уже полгода. Люди нетрадиционной ориентации, говорит, по Тверской часто ходят, а в магазине на Сухаревской из мести даже витрину разбили.

- Их видно.

- А как видно?

- Манера поведения, одежда.

- Ну, например, вот что?

- Они женоподобные, скажем так. Я в свое время снимался в кино, поэтому я отличаю нормальных мужчин от ненормальных.

Реклама получилась громкая. Стерлигов ведь человек предприимчивый. Биржи товарные создавал, в столичные мэры баллотировался. Пытался даже зарегистрироваться кандидатом в президенты и выдвигал идею перейти на расчет в золоте. Вот и скандальные таблички теперь приносят бизнесмену прибыль. Купить такую можно в его магазине. Поймут, конечно, не все, но ведь именно спрос рождает предложение.

Матвей Шестаков, Александра Сергомасова, Анна Морозова, Максим Панкин. "ТВ Центр".