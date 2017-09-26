Бомбардировщики Ту-95 уничтожили командные пункты ИГ в Сирии

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Российские бомбардировщики нанесли удары по объектам террористов в Сирии. Об этом сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Крылатыми ракетами в провинции Дейр-эз-Зор уничтожены командные пункты, а также склады и техника запрещенных группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

Для стратегических бомбардировщиков такой маршрут уже становится привычным. Из Энгельса через Иран и Ирак расстояние почти 7 тысяч километров и одна дозаправка. В небе над Сирией к "Медведям", так называют Ту-95, присоединяются для прикрытия истребители с пункта базирования "Хмеймим". Позиции террористов атаковали высокоточными крылатыми ракетами, передает "ТВ Центр".

"Удары по объектам "ИГ" в районе Дейр-эз-Зора выполнялись в интересах поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому последнего плацдарма террористов. Особо подчеркну, все пораженные цели находились вне населенных пунктов на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков "Сирийских демократических сил", расположенных в подконтрольных ИГ районах", - сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

В качестве доказательств - данные объективного контроля. На кадрах с беспилотников никаких гражданских объектов, о которых бездоказательно заявляли в лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии". На видео - уничтожение базы исламистов, склада боеприпасов, бронетехники и реактивных систем залпового огня. В районе Дейр-эз-Зора действия нашей авиации были необходимы для поддержки наступления сирийской армии. При этом все удары наносились на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и их союзников - курдских формирований.

"На снимках опорных пунктов "ИГ", занятых спецподразделениями армии США, отсутствуют следы боестолкновений. Нет воронок от разрыва артиллерийских или авиационных боеприпасов. Более того, как вы видите, нет элементарной охраны, а тем более обороны. С учетом двухлетнего боевого опыта, полученного действующими в тылу террористов военнослужащими российских сил специальных операций, всё это вызывает вопросы: с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ", - рассказал Конашенков.

Тем более, учитывая желание боевиков во что бы то ни стало вернуть себе утраченные стратегические позиции вдоль Евфрата. В районе Дейр-эз-Зора линия фронта проходит всего в 4 километрах от реки. Но даже в таких опасных условиях российским инженерам удалось навести переправу. Работали за плотной дымовой завесой. Она, словно щит, укрывала инженеров от беспилотников террористов. Справились за двое суток. Длина переправы чуть больше 200 метров. При наведении моста пришлось учитывать опасную обстановку и сильное течение реки.

Переправу называют малой, но передвигаться по ней смогут и пехота, и тяжелая техника - до 8 тысяч машин в сутки. Сейчас к Евфрату стягиваются основные силы сирийской правительственной армии.

Никита Васильев, "ТВ Центр".