Москва сочла провокацией жалобу Литвы на давление со стороны России

Теги: Политика международные отношения мид литва

Москва считает провокацией утверждение высшего литовского руководства о давлении на него с российской стороны. Об этом заявили в МИД России. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала о якобы оказанном на нее в ходе встречи с Владимиром Путиным в феврале 2010 года в Хельсинки давлении.

В Москве сочли провокацией жалобу высшего литовского руководства о давлении на него с российской стороны. Об этом заявили в МИД России.

"В своем недавнем интервью литовскому порталу Delfi президент Литвы Даля Грибаускайте поведала о якобы оказанном на нее в ходе встречи с Владимиром Путиным в феврале 2010 года в Хельсинки давлении, выразившемся в некоем "списке требований, которые должна была выполнить Литва", - говорится в комментарии дипведомства.

"Подобного рода провокационные утверждения, не имеющие ничего общего с реальными фактами, не делают чести литовскому руководству. Нельзя самоутверждаться за счет явного подлога", - резюмировали в МИД России.

Читайте также:

Литва на шесть месяцев отключит от эфира телеканал "ТВ Центр"

Российская делегация покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы

Минобороны ответило на претензии Литвы о нарушении воздушного пространства

В Литве предложили внести "Лабораторию Касперского" в черный список

В России раскритиковали ролик НАТО о "лесных братьях"