В Москве "заминировали" музей, пять кинотеатров и ТЦ

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Телефонные террористы сообщили об угрозе взрыва в Музее Москвы, торговом центре "Алтуфьевский" и пяти столичных кинотеатрах. Здания проверяются кинологами.

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Музее Москвы, торговом центре "Алтуфьевский" и пяти столичных кинотеатрах, передает ТАСС.

Проверки идут в кинотеатрах "Вымпел", "Пионер" и "Алмаз Синема", киноконцертном комплексе "Баку", киноклубе- музее "Эльдар". Здания, из которых эвакуировали около двух тысяч человек, обследуют кинологи.

Волна анонимных звонков о "минировании" в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах не подтверждаются. В Кремле действия неизвестных расценили как телефонный терроризм.

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